Saeys wil wespen gratis laten verdelgen Nele Dooms

26 augustus 2018

12u28 0 Lebbeke Als het van burgemeester François Saeys (Open Vld) van Lebbeke afhangt, moeten inwoners in de toekomst niet meer betalen voor de verdeling van een wespennest.

Momenteel kost een tussenkomst van de brandweer voor de verdelging van een wespennest 50 euro. Dat is het geval in de hele brandweerzone Oost, waar naast Lebbeke ook Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lokeren en Zele toe behoren. Saeys wil de betrokken gemeenten overtuigen om het retributiereglement rond het verdelgen van wespennesten aan te passen en de tussenkomst gratis te maken. "Wespennesten komen steeds vaker voor", zegt hij. "Het aantal nesten is op sommige plaatsen zelfs verdubbeld. Maar wespen zijn wel een gevaar, daarom moeten ze weggehaald worden. we stellen echter vast dat bewoners vaak aarzelen om een wespennest te melden en te laten weghalen door de kostprijs. Dat kan niet de bedoeling zijn. Om iedereen zo snel mogelijk te laten bellen naar de brandweer als een wespennest voorkomt, kan een gratis tussenkomst een oplossing zijn."