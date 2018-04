Saeys bijt van zich af in rusthuisdossier 30 april 2018

Burgemeester François Saeys (Open Vld) bijt van zich af in het dossier rond het nieuwe rusthuis in Lebbeke. Coalitieparter CD&V liet weten dat het tegen een privatisering van het OCMW-woonzorgcentrum is en stelde zelfs de gekozen locatie Solleveld in vraag, wegens 'te klein' en 'een bedreiging van de speelruimte van Chiro Sonneveld'. "Een nieuw rustoord is geen probleem voor Chiro Sonneveld", zegt Saeys. "Er wordt niet geraakt aan deze jeugdvereniging. Integendeel, er komt nog een groene zone bij, waar zowel de senioren als de jongeren van de Chiro van kunnen genieten. Wie het tegendeel beweert, is van slechte wil of kent het dossier niet." Voor het nieuwe heem dat Chiro Sonneveld graag wil bouwen, is Saeys bereid om de gemeente zich borg te laten stellen voor een lening. "Daardoor kan de Chiro het terrein gewoon verder huren van het OCMW aan lage prijs, zodat ze met het bedrag dat ze zo uitspaart de lening van de nieuwbouw kan terugbetalen", zegt hij. "De site Solleveld is overigens ook groot genoeg voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum." (DND)