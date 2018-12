Saartje (12) verkoopt vogelkastjes voor goed doel Nele Dooms

08 december 2018

Saartje Stassijns uit Lebbeke mag dan maar amper twaalf jaar zijn, haar goed hart tonen kan ze als de beste. Ze zette er zaterdag helemaal zelf een benefietactie voor op. In de krantenwinkel Boekuil Bis van haar mama, in de Leo Duboisstraat in Lebbeke, organiseerde ze een verkoop van vogelkastjes. “Papa en ik knutselen graag en we gingen samen aan de slag om plankjes in elkaar te timmeren”, vertelt ze. “Daar kleefden we overal het logo van de Warmste Week van Studio Brussel op. Onze verkoopactie past immers in dat kader. Met vogelkastjes hebben we alleszins een origineler aanbod dan pannenkoeken of wafels.” De opbrengst wil Saartje schenken aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Dat goed doel koos ze niet zomaar. “Elke week ga ik naar het rusthuis in Lebbeke om er te helpen als vrijwilligster”, vertelt ze. “Ik kom daar veel in contact met bewoners met dementie. Hoe meer er gedaan wordt om die mensen te helpen, hoe beter. Daarom gaan de ingezamelde centen daar naartoe.” De verkoop zaterdag was alvast een succes. Wie nog een vogelkastje wil, kan tot 19 december terecht in Boekuil Bis.