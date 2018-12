Rossevaalstraat in het nieuw Nele Dooms

17 december 2018

10u28 0 Lebbeke De Rossevaalstraat in Lebbeke steekt in een nieuw kleedje. Om het einde van de heraanleg te vieren, vond een officiële heropening van de straat plaats. Dat gebeurde met een wandeling tussen spoorwegovergang en Heizijdestraat.

Maandenlang was de Rossevaalstraat één grote werf. Een aannemer startte in juni met een heraanleg van de straat. Er werden nieuwe voetpaden, boordstenen en greppels aangelegd en het hele wegdek kreeg een nieuwe asfaltverharding. Waar de riolering kapot of versleten was, werd die plaatselijk hersteld.

“Normaal gezien was het einde van de werken gepland eind september, begin oktober”, zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). “Maar er deden zich verschillende bijkomende problemen voor omdat veel huisaansluitingen op de riolering gebroken bleken. Die waren niet allemaal aan het licht gekomen bij een camera-onderzoek vooraf. Dat de hoofdriool op diverse plaatsen hersteld moest worden was duidelijk, dat er meer herstellingen nodig waren dan voorzien aan woningen niet. Vandaar de lange duur van de werken.”

Nu is het project echter volledig achter de rug en ligt de Rossevaalstraat er als nieuw bij. Alleen de wegmarkeringen moeten nog aangebracht worden. Die werken zijn voorzien in het voorjaar. De make-over van de Rossevaalstraat kostte 550.000 euro.