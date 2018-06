Rosa Ravijts op CD&V-lijst 29 juni 2018

CD&V Lebbeke geeft Rosa Ravijts (43) uit Denderbelle een plaats op haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober.





Het is de eerste keer dat de vrouw opkomt. Rosa is CM-consulente in Waas en Dender, moeder van vier kinderen, gehuwd met een ondernemer en voormalig bestuurslid bij KVLV Denderbelle. "Dit is een mooie versterking voor onze lijst", zegt lijsttrekker Jan Vanderstraeten. "Door haar achtergrond weet ze zeer goed wat er leeft bij de inwoners van Lebbeke." Ravijts wil vooral gaan voor sociale thema's als kinderarmoede, sociale huisvesting, toegankelijke gezondheidszorg en laagdrempelige sociale dienstverlening. "De vier G's: Gezondheid, Gezin, Geborgenheid en Groei leiden tot een vijfde G: een sterke Gemeenschap", zegt ze. Met Ravijts zullen in totaal vijf kandidaten bij CD&V uit Denderbelle komen. Eerder raakte al bekend dat huidig schepen Maria Van Keer, ook uit Denderbelle, op de tweede plaats op de lijst zal staan. (DND)