Rookontwikkeling door defect in gaskachel 02u56 0

In de Klein Antwerpenstraat in Lebbeke ontstond er gisterenochtend rond 10.45 uur rookontwikkeling in een woning. Het ging om een technisch defect aan een gaskachel in de woning.





De bewoners merkten zelf het probleem op en verwittigde de brandweer van Lebbeke, die onmiddellijk ter plaatse kwam. Zij moesten niet meer blussen, maar kwamen wel ter plaatse om de woning grondig te verluchten. Er raakte niemand gewond. (KBD)