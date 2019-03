Rookontwikkeling bij Prefaco door oven die oververhit raakt Koen Baten

13 maart 2019

18u57 0

Op het Hoeksken in Wieze is woensdagavond kort voor 18 uur brand uitgebroken bij ruwbouwspecialist Prefaco. Een van de ovens geraakte oververhit en veroorzaakte heel wat rookontwikkeling in de fabriek. De brandweer werd verwittigd en kwam massaal ter plaatse om geen enkel risico te nemen. Uiteindelijk was de situatie snel onder controle. De oven liep bijna geen schade op. De brandweer deed nog een grondige controle van de plaats waar de brand was ontstaan. Er vielen geen gewonden.