Rony De Wolf op lijst N-VA 07 juli 2018

Rony De Wolf, ondernemer en organisator, krijgt een plaats op de lijst van N-VA Lebbeke voor de komende verkiezingen. De Wolf runt, samen met zijn vrouw, al meer dan 26 jaar kapsalon "Hairdesign R&D". Bij N-VA versterkt hij de lijst als broer van lijsttrekker Raf De Wolf. Rony is dan ook al jaren een bekend figuur in Lebbeke door zijn engagement in het verenigingsleven en zijn inzet voor de middenstand. Zo was hij één van de oprichters van "Lebbeke Bruist", dat onder andere het succesvolle Parochierock organiseerde.





Hij is ook al meer dan twintig jaar één van de drijvende krachten achter de halfoogst braderie in het centrum van Lebbeke. "Ik wil van Lebbeke weer een kleurrijke en dynamische gemeente maken", zegt hij. De tevredenheid bij N-VA met Rony De Wolf als kandidaat is groot. "Met Rony halen wij een absolute topkandidaat binnen die zijn sporen verdiend heeft, zowel in het ondernemerschap als in het verenigingsleven", zegt Goedele Uyttersprot, federaal parlementslid en plaats 2 op de N-VA-lijst. (DND)