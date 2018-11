Rommelmarkt in Oktoberhallen Nele Dooms

28 november 2018

De Oktoberhallen van Wieze zetten dit weekend hun deuren open voor de ‘Grootste Indoor Rommelbeurs van Vlaanderen’. Op deze beurs kan jong en oud zijn gading vinden. Zowel verzamelaars als particulieren vinden er een massa verkoopstands om te vinden waar ze naar op zoek zijn. Met 6.000 vierkante meter aan rommelbeurs, verspreid over twee hallen, is de rommelmarkt zeker de moeite waard. Wie zelf wil deelnemen om tweedehandsspullen te koop aan te bieden, betaalt 4 euro per vierkante meter voor twee dagen. De Indoor Rommelbeurs is te bezoeken op zaterdag 1 december en zondag 2 december, van 10 tot 18 uur. De toegang bedraagt 3 euro. De Oktoberhallen bevinden zich aan de Aalstersestraat in Wieze. Info en inschrijvingen: silviavanbrempt@oktoberhallen.be of www.oktoberhallen.be.