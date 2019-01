Rommelbeurs in Oktoberhallen Nele Dooms

15 januari 2019

19u01 0

In de Oktoberhallen van Wieze vindt dit weekend de “Grootste Indoor Rommelbeurs van Vlaanderen” plaats. Standhouders bevolken twee hallen, goed voor 6.000 vierkante meter aan allerlei tweedehands spullen. Op deze beurs kan jong en oud zijn gading vinden en komen zowel verzamelaars als particuliere bezoekers aan hun trekken. De Rommelbeurs is te bezoeken op zaterdag 19 januari en zondag 20 januari, telkens van 10 tot 18 uur. De Oktoberhallen bevinden zich aan de Schrovestraat in Wieze. De toegang bedraagt 3 euro. Info: www.oktoberhallen.be.