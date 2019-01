Roger Meert kandidaat voorzitter CD&V Nele Dooms

10 januari 2019

09u26 0 Lebbeke Roger Meert is kandidaat om de nieuwe voorzitter van CD&V Lebbeke te worden. De verkiezingen voor een nieuw bestuur vinden volgend weekend plaats en normaal gezien is het geen probleem dat Meert de functie krijgt toebedeeld. Hetzelfde geldt voor Maryke Moens, als voorzitter van Jong CD&V.

De CD&V-afdeling van Lebbeke, die na de gemeenteraadsverkiezingen een meerderheidscoalitie sloot met N-VA en sp.a-Groen, houdt op zaterdag 19 januari de start van een nieuw jaar. Meteen vinden dan ook de verkiezingen voor de samenstelling van een nieuw bestuur plaats. “Onze partij ging er bij de verkiezingen met mezelf als lijsttrekker sterk op vooruit”, zegt Jan Vanderstraeten. “De nieuwe voorzitter van de partij wacht dus een belangrijke taak.”

Roger Meert (66) uit Heizijde wil de taak van voorzitter graag opnemen. “De uitdaging om onze partij lokaal nog verder uit te bouwen en te verankeren is groot”, zegt hij. “Onze ploeg is verjongd en vervrouwelijkt. Iedereen is erg enthousiast.” Meert was in het verleden algemeen directeur bij de Vlaamse onderwijsadministratie en zet zich vandaag in als voorzitter van seniorenvereniging Okra. Als nieuwkomer op de CD&V-lijst haalde hij bij de jongste verkiezingen een mooie score.

Maryke Moens (27) zal Jong CD&V onder haar hoede nemen. “Mijn droom voor Jong CD&V Lebbeke, Wieze en Denderbelle is het uitbreiden van onze jongerenbeweging waardoor we een breder informatief platform kunnen bieden aan de Lebbeekse jeugd”, zegt ze.