Rode brievenbus aan Klein Gent blijft toch behouden Nele Dooms

15 maart 2019

09u08 0 Lebbeke De rode brievenbus aan het Klein Gent in Denderbelle blijft dan toch behouden. Dat heeft BPost in een brief laten weten aan het Lebbeekse schepencollege.

BPost liet een aantal maanden geleden weten dat het op heel wat plaatsen in Vlaanderen brievenbussen zal weghalen. In Denderbelle was BPost van plan de brievenbussen aan de Dries en het Klein Gent weg te halen, net als de bussen aan de Opwijksestraat en Grote Plaats in Lebbeke-centrum.

Gemeenteraadslid Nele Bosman (N-VA) vroeg de Lebbeekse gemeenteraad om een resolutie te stemmen voor het behoud van minstens één brievenbus in Denderbelle. De raad ondertekende die unaniem. “Het is onwettig om beide brievenbussen in Denderbelle weg te halen”, maakte gemeenteraadslid Nele Bosman (N-VA) zich sterk. “Elke gemeente die bestond voor de fusie van 1971 moet over minstens één rode brievenbus beschikken. Als de twee exemplaren in Denderbelle verdwijnen, zijn er daar geen meer.”

BPost bekeek de opmerkingen van de Lebbeekse gemeenteraad en geeft nu in een brief aan het schepencollege toe dat haar oorspronkelijke voorstel om allebei de bussen weg te nemen inderdaad niet wettelijk is. Daarom besliste BPost om de brievenbus aan het Klein Gent te behouden.

“Een goede zaak”, zegt Bosman. “Ook al worden in dit digitale tijdperk minder kaartjes en brieven verstuurd, niet alles kan via internet verzonden worden en ook niet iedereen maakt gebruik van een computer of smartphone. Een rode brievenbus blijft sowieso onmisbaar, ook in een kleine gemeente. Vooral onze oudere bevolking en mindermobiele inwoners hebben hier behoefte aan.”