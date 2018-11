Rob Vanoudenhoven op bezoek in Biekorf Nele Dooms

21 november 2018

17u29 0

Rob Vanoudenhoven komt op zaterdag 24 november langs in Lebbeke. Hij brengt er ‘Het XIIIe Werk van Vanoudenhoven’. Vanoudenhoven vertelt over zijn leven, werk en avonturen, over XII stielen en ongelukken en over hoe zijn programma de ‘XII werken van Vanoudenhoven’ zijn leven ondersteboven heeft gehaald. Wie hem aan het woord wil horen, kan terecht in de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De voorstelling begint om 20 uur. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.