Rijverbod voor dronken bestuurder die aanrijding veroorzaakt Koen Baten

19 februari 2019

14u57 0 Lebbeke Een man uit Lebbeke is door de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een rijverbod van 21 dagen en een geldboete van 1.760 euro, waarvan een groot deel met uitstel, nadat hij in dronken toestand een aanrijding had veroorzaakt.

Het ongeval gebeurde op de Potaardestraat in Lebbeke eind augustus 2018. H. verloor toen in een bocht de controle over zijn stuur en botste tegen een voertuig dat in de tegenovergestelde richting stond. Beide voertuigen schampten elkaar en er was aanzienlijke schade. De man had 1,14 promille in zijn bloed nadat hij met zijn vrienden enkele pintjes was gaan drinken en toch nog achter het stuur was gekropen. Zijn advocaat vroeg een milde straf en liet weten dat zijn cliënt spijt had van de feiten.