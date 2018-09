Richard Van Keer overleden Nele Dooms

06 september 2018

13u03 2 Lebbeke Richard Van Keer, jarenlang uitbater van Afspanning 't Vat in Denderbelle en schepen van Lebbeke, is overleden. Hij stierf in het ziekenhuis op 83-jarige leeftijd.

Richard is erg goed gekend in Lebbeke, vooral als geliefde cafébaas. Samen met zijn vrouw Yvonne De Wolf hield hij meer dan 45 jaar 't Vat open. De twee namen in 1963 hun intrek in de café en bouwden de horecazaak uit met bekendheid tot in de wijde regio.

Dochter Maria, momenteel schepen van Cultuur in Lebbeke, nam de uitbating van 't Vat eind 2014 over. Maar Richard hield ervan nog heel vaak aanwezig te zijn in de café. Dit jaar wilde hij graag nog het 55-jarig bestaan van 't Vat meevieren. De passie voor horeca gaf de man ook door aan zijn zonen. Jan en Renaat Van Keer baten restaurant De Snuiver in Denderbelle uit.

Richard was ook jarenlang actief in de politiek in Lebbeke. Hij was altijd kandidaat voor CD&V, heel wat jaren gemeenteraadslid en verschillende jaren schepen. De politieke genen heeft hij doorgegeven. Momenteel is dochter Maria schepen. En voor het eerst staat kleinzoon Floris Van Damme op de CD&V-lijst, als jongste kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

"Vader is stilletjes ingeslapen in het ziekenhuis", zegt dochter Maria. "Ons verdriet is erg groot. Hij was de beste cafébaas, vader, grootvader en vriend van velen. Wij gaan hem hard missen."