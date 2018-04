Reuzen promoten visitekaartjes 12 april 2018

De Lebbeekse reuzen Clemang de Vos, Lucky Willy en Basken, Rozeken en Doetjen trokken met hun gezelschap door Lebbeke. Ze vertrokken in de Jules De Buckplaats, dansten rond de kerk en keerden vervolgens terug naar de cafés in de Jules De Buckstraat. Aanleiding zijn de nieuwe bierviltjes die de bibliotheek en het toeristische infopunt van Lebbeke ontwikkelden. Daar staan alle reuzen van Groot-Lebbeke op afgebeeld. Om de 'visitekaartjes', die het cultureel erfgoed in de kijker zetten, te lanceren vond de reuzenommegang plaats.





(DND)