Reuzen op bierviltjes 18 mei 2018

02u45 0

De Lebbeekse reuzen prijken voortaan op bierviltjes. Met dit project wil het gemeentebestuur van Lebbeke al de reuzen van Groot-Lebbeke in de kijker zetten. Ze zijn immers imposant cultureel erfgoed en symbool voor tradities. "Reuzen spreken jong en oud aan en we willen ze niet uit ons erfgoed laten verdwijnen", zegt Hanne Callewaert van het infopunt toerisme in de bibliotheek van Lebbeke. "De bierviltjes zijn verdeeld via alle Lebbeekse cafés. Ze tonen de afbeelding van alle Lebbeekse reuzen. Dit past bij het volkse, feestelijke karakter van de reuzen." Op de bierviltjes zijn Clemang, Lucky Willy, Basken, Baliolis, Rozeken en Doetjen, maar ook de reuzen Clemang de kwaffeur, de prinsj van Wies en Jef Tomat, Mie Spruit en hun kinderen Suske en Wiske terug te vinden. (DND)