Retrospectieve met werk van Ann Cami 30 maart 2018

De Cel Beeldende Kunsten van de Gemeentelijke Cultuurraad, de Cultuurdienst en het gemeentebestuur van Lebbeke organiseren vanaf dit weekend een retrospectieve tentoonstelling met werk van Ann Cami.





De Lebbeekse kunstenares experimenteerde als een echte autodidact, want ze is nooit naar de academie geweest. Na werken met potlood en pastel was schilderen met acryl een volgende stap. Resultaat zijn vooral kleurrijke abstracte werken met reliëf. Cami vervaardigt ook keramiek. De opening van deze huldetentoonstelling is vandaag voorzien om 19 uur. Daarna is de expo te bezoeken op zaterdagen 31 maart en 7 april, zondagen 1 en 8 april en maandag 2 april, telkens van 14 tot 18 uur.





Liefhebbers kunnen terecht in Galerie De Fontein, aan de Grote plaats in Lebbeke. (DND)