Renovatie JOC moet jeugdwerking boost geven

Lebbeke heeft al meer dan vijftien jaar lang een jeugdontmoetingscentrum. Dat werd gerealiseerd in lokalen aan het Administratief Centrum. "Maar de ruimte had meer dan haar beste tijd gehad", zegt Sara Joris van de Jeugddienst. "Het was afgeleefd, de keuken was versleten, vloertegels lagen los. Het was dus hoog tijd voor een make-over. Ook al omdat de versleten indruk ervoor zorgde dat het JOC niet echt meer aantrekkelijk was voor de jongeren en dus minder werd gebruikt."





En dus werd de voorbije maanden hard gewerkt voor een grondige renovatie. Muren werden geschilderd, plafond schoongemaakt en de hele keuken vernieuwd. Er kwamen ook nieuwe gordijnen en een nieuwe vloer. "En we zijn vanaf nu trotse eigenaar van een kickertafel, een lounge en gamen op groot scherm", zegt Joris. "Kortom, het JOC is de ideale plek geworden om een saaie week te verwerken." Doel van de make-over is weer meer jeugd over de vloer te krijgen. De Jeugdraad van Lebbeke zorgde alvast voor de heropening van het JOC. Vanaf nu zal op een aantal vaste data telkens een andere jeugdvereniging instaan voor het open houden van het JOC. Een volgende afspraak in het jeugdcafé ligt vast op vrijdag 9 maart. (DND)