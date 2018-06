Rene Mergan en Ronny Heuvinck op lijst Open Vld 30 juni 2018

Open Vld, de partij van burgemeester François Saeys, voegt twee nieuwe kandidaten toe aan de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het gaat om Rene Mergan en Ronny Heuvinck, allebei actief bij voetbalclub FC Lebbeke. Mergan zet met zijn kandidatuur de eerste stappen in de politiek. "Mijn belangstelling gaat uit naar de sport en de middenstand, maar vooral naar het samenbrengen van mensen zodat we kunnen genieten van het leven", zegt hij. Mergan is echtgenoot, vader, grootvader en zaakvoerder van Zetels De Man in Dendermonde. Hij is voorzitter van voetbalclub FC Lebbeke, met meer dan 400 leden. Ronny Heuvinck is geen onbekende in de politiek. Hij was al eens schepen van jeugd, maar belandde in januari 2013 met SP.A/De Ploeg op de oppositiebanken. Daar zetelt hij echter als onafhankelijke. Voor de komende verkiezingen maakt hij de overstap naar Open Vld. Hij is secretaris van FC Lebbeke. "Hij is de beste schepen van jeugd die Lebbeke ooit gehad heeft", zegt Saeys. "Het is dan ook een grote versterking van onze lijst. In onder andere het dossier voor een nieuw chiroheem van Solleveld was hij achter de schermen een grote protagonist." (DND)