Regenboog op speelplaats De Puzzel voor het klimaat Nele Dooms

15 februari 2019

Ook de kleuters en leerlingen van gemeentelijke basisschool De Puzzel, aan de Opwijksestraat in Lebbeke, laten van zich horen voor het klimaat. Zij kozen voor een wel erg kleurrijke actie. “Om onze bezorgdheid voor het milieu in de verf te zetten, trokken al de kinderen truien in mooie kleuren aan”, zegt juf Liesbeth Moortgat. “Daarmee vormden we een kleurrijke regenboog op onze speelplaats. We proberen op school altijd ons steentje bij te dragen voor een beter klimaat. Met de actie willen we ook ouders en vrienden oproepen zorg te dragen voor onze planeet.”