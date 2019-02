Recordaantal leerlingen voor circusatelier Sarakasi Nele Dooms

26 februari 2019

12u08 0 Lebbeke Circustechnieken leren zit in de lift en dat merken ze ook bij Circusatelier Sarakasi uit Denderbelle. De circusschool kampt met een recordaantal leerlingen. Extra lesgevers zijn dringend nodig. “Een hart voor kinderen en een basiskennis circustechnieken zijn voldoende om ons uit de nood te helpen”, klinkt het.

Dik tien jaar, sinds 2008, bestaat Circusatelier Sarakasi uit Denderbelle, ondertussen. “Het initiatief ontstond uit een groeiende vraag bij kinderen en jongeren om circustechnieken aan te leren”, zegt voorzitter Jeroem Van Keer. “Enkele jongeren namen daarop de beslissing een circusschool op te richten om hun eigen kennis door te geven. Het was de start van wekelijkse lessen, aanvankelijk in de turnzaall van het toenmalige Heilige-Maagdcollege van Dendermonde. Nu zitten we in Denderbelle.”

Bij de start schreven vijftien kinderen in bij Sarakasi. Nu telt de circusschool er een tienvoud, met 150 enthousiaste leden. En dat aantal groeit nog. “Het is een trend die bij alle Vlaamse circusateliers vast te stellen is”, weet Van Keer. “In 2002 volgden nog 1.301 mensen les in een Vlaamse circusschool, vorig jaar waren dat er al 6.300. Circus is niet langer enkel aan trapezes slingeren, met ballen jongleren of de clown uithangen. Er zijn ook heel wat nieuwe technieken en nieuwe vormen en die spreken duidelijk aan. Zo hebben we in ons atelier sinds dit werkjaar een les waarbij ouders en kleuters samen kennismaken met circustechnieken. Bovendien kan je de circusschool ook wat vergelijken met een turnclub, maar dan zonder druk. Je leert hier immers ook acrobatische technieken, maar je moet niet persé presteren. Amusement staat centraal en de lessen zijn erg gevarieerd.”

Circus is niet langer enkel aan trapezes slingeren, ballen jongleren of de clown uithangen. Er zijn ook heel wat nieuwe technieken en nieuwe vormen en die spreken duidelijk aan voorzitter Jeroem Van Keer

Die 150 leden krijgen les in de circuszaal in Denderbelle, verspreid over dertien cursussen. De groei zet druk op de school. “We worden een beetje slachtoffer van ons eigen succes”, klinkt het. “Het is steeds moeilijker om circuslesgevers te vinden. Om alle kinderen genoeg aandacht te geven, hebben we nood aan enkele mensen om onze ploeg te versterken. Kandidaten moeten zeker geen hoger diploma circustechnieken hebben. Ze moeten alleen een hart hebben voor kinderen en een basiskennis circustechnieken. Onze bestaande bende circusartiesten blijft er tegenaan gaan, maar verwelkomt dus graag wat versterking.”

Sarakasi breidde de werking recent ook uit voor volwassenen. “Steeds meer volwassenen tonen immers interesse voor moderne circustechnieken”, klinkt het. “Voor onze lessen schreven zich meteen heel wat geïnteresseerden in, maar er zijn nog wel een paar plaatsjes vrij. Volwassenen willen wel leren want het is vaak nieuw, onbekend terrein. Maar voor hen is de drempel soms toch nog wat groter, zeker in onze regio. In grootsteden vinden volwassenen sneller hun weg naar de circusateliers.”

Sarakasi organiseert tijden de paasvakantie een kamp voor kinderen uit de eerste jaren van de basisschool. Ook tijdens de zomervakantie plant de circusschool een aantal kampen. Voor de eerste keer zal daar ook een kamp voor kleuters bij zijn.

Geïnteresseerde lesgevers kunnen zich melden via info@sarakasi.be. Info: www.sarakasi.be.