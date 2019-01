Realisatie project Minnemeulen weer opgestart Nele Dooms

22 januari 2019

De realisatie van het sociaal woonproject Minnemeulen in Lebbeke is opnieuw opgestart. Sociale bouwmaatschappij De Volkswoningen plant er elf huurwoningen met drie of vier slaapkamers. Het gaat om halfopen bebouwingen en gesloten bebouwingen. De verkaveling bevindt zich ter hoogte van de Opwijksestraat. Het is een inbreidingsgebied tussen de Fochelstraat, Meysveld en Rozenlaan. Het woonproject had normaal gezien al klaar moeten zijn, maar problemen met de bouwvergunning zorgden voor problemen. “Ondertussen hebben we een nieuwe bouwvergunning bekomen, zodat de aannemer kan verder werken”, zegt Marcel Seghers, voorzitter Van De Volkswoningen. Dit project kost 1,7 miljoen euro.