RAF DE WOLF "Ik heb er ongelofelijk veel goesting in" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Nele Dooms

04 januari 2019

08u50 0 Lebbeke "Het wordt niet de grote ommezwaai, er komen wel andere accenten". Dat zegt kersvers burgemeester Raf De Wolf van Lebbeke. Hij en zijn coalitie N-VA, CD&V en sp.a-Groen zorgen voor een einde van een politiek tijdperk. Na achttien jaar François Saeys als burgemeester is het tijd voor nieuwkomers. "Dat wordt zelfs voor mij aanpassen", zegt De Wolf. "Ik denk nu al 'doe maar gewoon' als mensen me aanspreken met 'burgemeester'."

Achttien jaar lang zwaaiden François Saeys en zijn Open Vld de plak in Lebbeke. De Lebbeekse kiezer besliste er bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen nu anders over. De kaarten werden zo geschud dat Open Vld op de oppositiebanken belandt en er op die manier een einde komt aan het Saeys-tijdperk. N-VA, CD&V en sp.a-Groen sloten een akkoord, verdeelden de schepenambten en kozen een nieuwe burgemeester uit. Twee zelfs. De laatste drie jaar van de volgende legislatuur wordt dat Jan Vanderstraeten (CD&V). De eerstkomende drie jaar zijn voor Raf De Wolf (N-VA).

"Dat is een bewuste keuze van mezelf", benadrukt De Wolf. "Ik weet dat velen zeggen dat de laatste drie jaar politiek en strategisch gezien interessanter zijn, maar ik koos er zelf voor om te starten. Ik heb zo'n mooi resultaat gehaald bij de verkiezingen en nu N-VA de oppositiebanken inruilt voor een bestuurscoalitie, wil ik dat echt waarmaken. Mijn resultaat verzilveren, zeg maar. Ik ben er zeker van dat je daarna als eerste schepen ook nog genoeg kan doen. Ik heb geen schrik dat de mensen dan tegen de volgende verkiezingen zullen vergeten zijn wat ik de eerste drie jaar deed. Ik heb er gewoon echt ongelooflijk veel goesting in. Al ben ik geen tafelspringer. Publieke verschijningen met toespraken, dat is niet meteen mijn ding. Als voorzitter van N-VA heb ik me daar de voorbije jaren al kunnen in oefenen, maar dat 'in the picture' staan wordt toch de grootste aanpassing."

Drukke tijden

Het zal alleszins serieus wennen zijn. De Wolf heeft er nog maar net zes jaar politieke ervaring opzitten, vanuit de oppositie dan nog. "Het zal allemaal nieuw zijn en ik besef dat ik nog veel zal moeten leren", zegt hij. "Maar ik heb me sinds de verkiezingen al volop voorbereid. Ik heb heel veel tijd doorgebracht bij de gemeentelijke diensten om met het personeel en de ambtenaren te praten en dossiers te leren kennen. Ik weet ook dat er me drukke tijden te wachten staan. Gelukkig kunnen vrouw en kinderen daar mee om. Het voordeel is dat ik voordien ook al amper thuis was, dus dat zijn ze al gewend. Een burgemeester is nu eenmaal publiek bezit."

De Wolf geeft toe dat hij aanvankelijk amper zelf kon geloven dat hij de nieuwe burgemeester van Lebbeke zou worden. "Dat is ondertussen wel doorgedrongen en ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die daarbij hoort", zegt hij. "Toch vind ik het raar als inwoners me met 'burgemeester' aanspreken. Ik heb dan de neiging te denken 'doe maar gewoon'. Het liefst blijf ik gewoon 'de Raf' tussen de mensen. Maar als burgemeester moet je natuurlijk toch wat afstand nemen. Zonder hautain te willen doen natuurlijk. Als burgemeester kan ik geen allemansvriend blijven. Er zullen beslissingen genomen moeten worden waar niet iedereen blij mee is. Dat hoort er nu eenmaal bij, anders moet je niet aan politiek beginnen."

De Wolf wil naar eigen zeggen vooral een oprecht beleid voeren, met inspraak als sleutelwoord. "Ik ga geen enkel gesprek uit de weg, met niemand", klinkt het. "Zo zit ik binnenkort al eens samen met Voka-Kamer Van Koophandel over de doortrekking van de N41. Dat gebeurt op hun vraag. Lebbeke heeft zich altijd al tegen de doortrekking van de weg uitgesproken, maar spreken met elkaar kan geen kwaad. Een burgemeester moet een luisterend oor zijn voor al zijn inwoners. Ik wil niet dat daar een drempel voor bestaat. Ik sta ervan versteld hoeveel inwoners met de voorbije weken al aanklampten of mailden met problemen of vragen voor een oplossing. Dat is positief, want ik wil toegankelijk zijn. Al zal ik niet aan ieders wensen en vragen zomaar tegemoet kunnen komen."

Fulltime job

De grafische vormgeving laat De Wolf achterwege om zich voor de volle honderd procent te kunnen toespitsen op zijn burgemeesterschap. "Ik maak er mijn fulltime job van", zegt hij. "Ik vind dat ik dat de Lebbekenaren verplicht ben. Ik wil elke dag aanwezig zijn in het administratief centrum en gemeentehuis, mee het terrein op ook. Dat is de beste manier om alles van naaldje tot draadje te leren kennen en van alles op de hoogte te zijn."

Andere accenten

Het einde van het 'Saeys-tijdperk' hoeft voor De Wolf echter geen complete ommezwaai te zijn. "Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat er de voorbije jaren heel veel goede dingen voor Lebbeke gebeurd zijn. Wat goed is, moet je niet veranderen", zegt De Wolf. "We hebben de voorbije zes jaar heel vaak en hard gebotst met Open Vld, maar hebben ook veel dossiers mee goedgekeurd omdat het goede projecten waren. Het laatste wat we willen, is het beleid van Saeys afbreken. Maar de manier waarop dingen beslist werden, is voor ons voorbijgestreefd. Op dat vlak mag de burger zich aan een stijlbreuk en andere accenten verwachten."

De Wolf heeft een lijst met topprioriteiten klaar. "Een fuifzaal moet er na jaren van beloften eindelijk komen", zegt hij. "Er moet voldoende aandacht gaan naar degelijke voet- en fietspaden. De sporthal moet vernieuwd en uitgebreid worden en jeugdbewegingen moeten extra impulsen krijgen, zodat ze werk kunnen maken van degelijke huisvesting. Jongeren doen heel nuttig werk, maar dan moeten ze ook over goede lokalen beschikken. We willen het hen makkelijker maken om bouwplannen te realiseren. Extra bouwgrond en woonprojecten zullen er in Lebbeke niet meer bijkomen. Aan het project Site Patmoes kunnen we niets meer veranderen, maar als het van ons afhangt, komt het project Cruyveld er niet."

Grootste dobber wordt ongetwijfeld een oplossing voor het verouderde OCMW-rusthuis. Dat dossier zorgde de voorbije maanden voor heel wat heibel, met zelfs een coalitiebreuk tussen Open Vld en CD&V tot gevolg. "Dit wordt de moeilijkste puzzel, maar hij moet wel gelegd", zegt de nieuwe burgervader. "We zullen goed moeten bekijken of we voor een renovatie of toch voor een nieuwbouw gaan, met betaalbaarheid als voornaamste uitgangspunt. We willen de komende jaren ook meer inzetten op ondersteuning van thuiszorg."

Over de geruchten dat de kersverse burgemeester in de toekomst geen ijspiste meer wil op de Grote Plaats is De Wolf duidelijk. "Ik heb nooit gezegd dat dit de laatste keer zou zijn", zegt hij. "Ik geloof zelfs dat het contract met de betrokken firma nog een volgende editie inhoudt. Maar we moeten wel de moed hebben om eens de pro's en de contra's af te wegen. De ijspiste is nu al meer dan vijftien jaar een feit in de gemeente. Misschien is het gewoon tijd om eens met iets anders uit te pakken. We hebben zo'n mooi dorpsplein, maar daar is tijdens de eindejaarsperiode niets van te merken omdat een winterdorp volledig overdekt wordt met een tent. Alternatieven kunnen ook leuk zijn en met hetzelfde budget vallen vast ook andere events waar te maken. Waarom ook niet eens in de deelgemeenten? Maar of hiermee gezegd is dat er definitief een einde komt aan de ijspiste? Zeker niet. We willen gewoon evalueren."

De Wolf heeft zo zijn eigen wens voor de komende legislatuur. "Ik zal blij zijn als de Lebbekenaren blij zijn", zegt hij. "Dat kan in allerlei kleine dingen zitten. Als ik daarin slaag, zal ik mezelf een goede burgemeester vinden." (DND)