Project nieuw OCMW-rusthuis definitief vernietigd 04 april 2018

Het project voor de bouw en exploitatie van het nieuwe OCMW-rusthuis is definitief vernietigd.

Dat is bevestigd in een aangetekend schrijven van Binnenlands Bestuur aan OCMW-raadslid Goedele Uyttersprot (N-VA). Die had klacht ingediend tegen het project, waarop de beslissing eerder al geschorst werd. "Omdat binnen de termijn van zestig dagen de OCMW-raad haar beslissing niet zelf introk, aanpaste of beter motiveerde, is die nu definitief vernietigd", klinkt het in de brief. "Dat betekent dat de overeenkomst met Foyer De Lork geacht wordt nooit bestaan te hebben." Concreet wil dat zeggen dat OCMW en gemeentebestuur helemaal opnieuw moeten beginnen als ze een nieuw OCMW-rusthuis willen. De OCMW-raad van Lebbeke had in oktober beslist om voor de bouw en uitbating van een nieuw rusthuis op de site Solleveld in zee te gaan met privé-partner Foyer De Lork. Dat zette kwaad bloed bij oppositiepartij N-VA, die vond dat er te veel onduidelijkheden waren. Uiteindelijk haakte ook coalitiepartij CD&V af. Open Vld besliste daarop om het project over de verkiezingen te tillen, naar 2019. (DND)