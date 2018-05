Proces vermoorde garagist meteen uitgesteld ADVOCATEN VRAGEN UITSTEL WEGENS LATE BETEKENING DAGVAARDING NELE DOOMS

11 mei 2018

02u44 0 Lebbeke Het proces rond de vermoorde garagist Wim Van Cauteren is meteen uitgesteld. Reden? De late betekening van de dagvaarding aan de beklaagden. Op 6 juni wordt bepaald wie moet getuigen.

Zichtbaar onder de indruk van de rechtbank, zaten Katrien R., Gino V.R. en Melissa D.S. op een rijtje op het beklaagdenbankje. Normaal gezien moest hun proces starten, maar zover kwam het niet. Advocaten Frank Scheerlinck en Kris Vincke, die respectievelijk voor V.R. en D.S. optreden, vroegen de rechter om een uitstel.





"Hoewel de zaak al in maart vorig jaar doorverwezen werd naar de correctionele rechtbank en in januari al een datum voor het proces vastgelegd, kwam de dagvaarding pas eind april", stellen de advocaten. "Binnen de wettelijke termijn dat wel, maar rijkelijk laat. Het liet ons niet meer toe om aan een kopie van het strafdossier te geraken. We willen toch graag de tijd om dat grondig door te nemen, om een gemotiveerde lijst van op te roepen getuigen samen te stellen."





De rechtbank had begrip voor de verzuchtingen. "We betreuren dat de dagvaarding zo laat betekend is", liet rechter Mieke Butstraen optekenen. "Daarom zullen we het proces uitstellen naar juni."





Autoverkoper Wim Van Cauteren lag begin juni dood naast zijn bed, in zijn woning aan autohandel Dotcom Cars op de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Hij was doodgeschoten met vier kogels. Uiteindelijk bleek Gino V.R. de dader. Die ontkende lange tijd, maar ging daarna toch tot bekentenissen over. Katrien R., de vrouw van Van Cauteren, zou hem gevraagd hebben haar man uit de weg te ruimen, omdat ze regelmatig slaag kreeg van haar partner.





De avond voor de feiten was Gino V.R. nog met Wim Van Cauteren pinten gaan drinken. Bedoeling was dat Wim goed beschonken thuis zou komen en 's ochtends nog diep in slaap in bed zou liggen.





Zaak uitgesteld naar 6 juni

Zijn vrouw Katrien bracht 's ochtends de kindjes naar school en ging vervolgens V.R. thuis ophalen. Omdat de twee eerst nog een discussie voerden aan de slaapkamerdeur, werd Van Cauteren toch wakker. Hij stond op, maar werd daarop beschoten door V.R. Om de ware toedracht te verdoezelen, verzon Katrien R. aanvankelijk een verhaal over een 'tigerkidnapping' in hun woning. Dat moest onder andere verklaren waarom er zo'n 35.000 euro uit de kluis was gehaald na de schietpartij en ook nog eens 2.100 euro uit de broekzakken van Van Cauteren. De som was echter niet naar de zogeheten kidnappers gegaan, maar wel als bloedgeld betaald aan V.R. De centen werden later gevonden in zijn slaapkamer, verstopt in een knuffelbeer.





De vriendin van Gino V.R., Melissa D.S., wist volgens het gerecht van de moordplannen af en staat daarom mee terecht. Het proces is uitgesteld naar woensdag 6 juni. Dan wordt bepaald welke betrokkenen in deze zaak moeten getuigen.