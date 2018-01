Prins Jean neemt afscheid 02u53 0

Het prinsenjaar van Jan Pessemier, alias Prins Jean, in Wieze zit er bijna op. Daarom plant de Prins Carnaval een afscheidsbal. De Jean werd vorig jaar Prins Carnaval om zijn 25ste deelname aan de carnavalsstoet in Wieze te vieren. Als kleuter nam hij al deel aan carnaval en een kwarteeuw geleden stond hij mee aan de wieg van carnavalsgroep De Schiefzjiekers. "Prins Carnaval mogen zijn van het dorp dat ik zo graag zie, is echt fantastisch geweest", zegt Prins Jean. "Het jaar is voorbij gevlogen en ik ben erg blij dat ik als prins over Wies mocht regeren. Het 25-jarig bestaan van mijn carnavalgroep De Schiefzjiekers werd zo nog specialer voor mij. Ik heb echt genoten, maar nu is het bijna tijd om de scepter door te geven." Dat gebeurt aanstaande zaterdagavond 13 januari in de Oktoberhallen van Wieze. Daar vindt de nieuwe Prinsenverkiezing plaats. Jean zal er de scepter doorgeven aan de winnaar, die de nieuwe Prins Carnaval van Wieze wordt. (DND)