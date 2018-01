Prins Jean geeft carnavalsscepter door 19 januari 2018

Met de verkiezing van een nieuwe Prins Carnaval in de Oktoberhallen heeft Wieze afscheid genomen van Prins Jean I. Jan Pessemier gaf de carnavalsscepter door aan zijn opvolger Kristof De Wolf, alias Stoffel I. "Ik heb er een fantastisch carnavalsjaar opzitten. De prinsentitel viel ideaal samen met mijn 25ste deelname aan de carnavalsstoet in Wieze", blikt Pessemier terug. "Als kleuter nam ik al deel aan carnaval en een kwarteeuw geleden stond ik mee aan de wieg van carnavalsgroep De Schiefsjiekers. Prins Carnaval mogen zijn van het dorp dat ik zo graag zie, is fantastisch geweest. Ik hoop dat mijn opvolger er ook zo van geniet. Aan de popverbranding houd ik de meest emotionele herinneringen over. Het jaar is alleszins voorbij gevlogen en ik ben erg blij dat ik als prins over Wies mocht regeren."





(DND)