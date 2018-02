Postbode ziek: vijf dagen geen brieven BEWONERS HEKELEN GEBREK AAN COMMUNICATIE BEDRIJF NELE DOOMS

20 februari 2018

02u47 0 Lebbeke Inwoners uit Lebbeke klagen de manke postbedeling in hun dorp aan. Bewoners van de Brusselsesteenweg, uitgerekend een straat met veel handelaars, moesten het dagenlang zonder post stellen. "Een verwittiging over de problemen had minstens op zijn plaats geweest", klinkt het.

Eén dag geen post in de brievenbus, dat is niet zo gek, maar vijf dagen op rij een lege bus, dan moet er toch iets aan de hand zijn. Dat dacht Karel Uyttersprot, bewoner van Brusselsesteenweg in Lebbeke, en hij kreeg, samen met heel wat andere inwoners van de gemeente, gelijk.





"Ik rook onraad toen post maar uitbleef", zegt hij. "Daarom nam ik zelf contact op met het Lebbeekse postkantoor. Het antwoord dat ik daar kreeg, was nogal laconiek, minstens niet echt klantvriendelijk. Blijkbaar was er onderbemanning door zieken. Toen ik wees op het engagement van de post om maximum één dag na verzending brieven aan te bieden, kreeg ik als antwoord 'Ik kan hier ook niet toveren'."





Ook op andere rondes, in andere straten in Lebbeke liep de postbedeling de voorbije dagen mank. Maar net de Brusselsesteenweg is een baan waar heel wat handelaars gevestigd zijn. "Voor hen is het niet ontvangen van hun post problematisch", zegt Lieve De Ruysscher van de gelijknamige Ford-garage langs de steenweg. "De dienstverlening naar onze klanten toe komt erdoor in gevaar. Hoe kunnen wij nieuwe wagens bijvoorbeeld tijdig van nummerplaten voorzien voor onze klanten, als we ze niet ontvangen via de post? Ook ik haalde zelf verhaal bij de post over de bedeling die uitbleef en kreeg dan weer te horen dat postpaketten op de verkeerde verdeelplaats afgeleverd zouden zijn."





Begrip

Veel bewoners hebben vragen bij de gang van zaken. Meer nog dan het uitblijven van de brieven en andere post, ergeren ze zich aan het gebrek aan communicatie. "De post zou toch minstens de betrokken bewoners kunnen verwittigen dat er wat moeilijkheden zijn en dat mogelijks brieven wat langer wegblijven", stelt De Ruysscher. "Ik denk dat dit nog op enig begrip zou kunnen rekenen. Als we op de hoogte waren, zouden we zelfs zelf de briefwisseling in het postkantoor kunnen ophalen. Nu is er alleen maar ergernis."





"Van een bedrijf als Bpost zou je toch een minimum dienstverlening mogen verwachten", meent Uyttersprot. "Als er iemand ziek is, kan die toch vervangen worden uit bijvoorbeeld een pool van reserve postbodes? We hebben zeker begrip voor bepaalde omstandigheden, maar een basisdienstverlening mag toch niet in het gedrang komen."





Ondertussen houden de Lebbekenaren de brievenbus in de gaten. Gisteren ontvingen ze wel post. "Afwachten wat de komende dagen brengt."





Volgens BPost moeten de problemen met de postbedeling in Lebbeke de komende dagen van de baan zijn. "Door een aantal zieken bij het personeel zijn er inderdaad problemen geweest", zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck. "Maar de komende dagen moet de toestand weer genormaliseerd zijn. Inwoners mogen hun post dus opnieuw zoals gebruikelijk verwachten."