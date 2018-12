Popkoor Vocalicious in Biekorf Nele Dooms

05 december 2018

13u58 1

Het Popkoor Vocalicious, afkomstig uit het Hageland, zal voor de eerste keer optreden in Oost-Vlaanderen. Dat gebeurt in Cultuurcentrum De Biekorf van Lebbeke. Het concert kadert in een uitwisselingsproject met het koor Belside uit Denderbelle. De zangers daarvan trekken in ruil naar Scherpenheuvel-Zichem, de thuisbasis van Vocalicious, voor een optreden. “Door de samenwerking krijgen beide koren de kans hun eigen shows meer uit te voeren dan aanvankelijk gepland”, klinkt het. In Lebbeke komen vijftig zangers en zangeressen, begeleid door een vijfkoppige band, langs. Ze brengen hun show ‘Hemelse Helden’. De show zal gepresenteerd worden door Lennaert Maes, zanger van Lenny en de Wespen die met hun nieuwste nummer ‘Alles gaat goed’ in de Radio 2 Top 30 staan. Het concert vindt plaats op zaterdag 8 december om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Belside treedt op in CC Den Egger in Scherpenheuvel op 23 februari. Info: www.vocalicious.be of 0471/664.531.