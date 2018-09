Poortje tussen OCMW en Vrije Basisschool voor meer veiligheid Nele Dooms

02 september 2018

12u27 0 Lebbeke Leerlingen van de Vrije Basisschool die gebruik maken van de kinderopvang op de OCMW-campus zullen die in de toekomst veiliger kunnen gebruiken.

De school en het OCMW van Lebbeke sloten hierover een overeenkomst. Er komt een poortje in de afsluiting tussen de twee sites, die naast elkaar gelegen zijn aan de Brusselsesteenweg. "Zo ontstaat een veilig alternatief voor de drukke steenweg om kinderen van en naar de opvang te brengen", zegt OCMW-voorzitter Christophe De Backer (Open Vld). "Verkeersveiligheid rondom de school is een prioriteit." In de overeenkomst worden wel de nodige garanties op gebied van verantwoordelijkheden ingebouwd. Bovendien zijn ook andere scholen bevraagd rond hun akkoord voor dit initiatief. Het zal de Vrije Basisschool zijn die het poortje in de afsluiting laat plaatsen.