Poëziespel in bibliotheek Nele Dooms

31 januari 2019

De bibliotheek van Lebbeke pakt naar aanleiding van de Gedichtenweek uit met het “Grote Poëziespel”. Alle bezoekers van de bib kunnen deelnemen. Er staat een boekentoren klaar met kraakverse gedichten”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Iedereen mag op zoek naar welke dichter er zich in schuil houdt. De Woordenstadpoëzieprijs is voor de winnaar.” Het spel vindt plaats op zaterdag 2 februari van 10 tot 12 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek van Lebbeke, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De bibliotheek heeft bovendien ook een poëziekaartjes ter beschikking. Iedereen die wil, kan die komen afhalen zolang de voorraad strekt. Info: 052/468.305 of via bibliotheek@lebbeke.be.