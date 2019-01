Poëzie en muziek tijdens Avondwandeling Nele Dooms

30 januari 2019

De bibliotheek van Lebbeke en de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord, Dans en Beeld slaan de handen in elkaar voor aan Avondwandeling in het kader van de Gedichtenweek. Die vindt plaats op vrijdag 1 februari. “Vuurvliegjes, zweefgedichten, knisperpoëzie en tovermuziek” zijn ingrediënten voor de poëziewandeling. De deelnemers trekken langs verschillende Lebbeekse locaties, onder begeleiding van leerkracht Woord aan de academie Connie Tielemans. Er wordt verteld voor kinderen en volwassenen en muzikanten zorgen voor bijhorende klanken. De wandeling start om 19 uur. Elke 15 minuten vertrekt een groep aan de bibliotheek, in de Stationsstraat in Lebbeke, onder begeleiding van een gids. Een wandeling duurt ongeveer een uur en vijftien minuten. Info: bibliotheek@lebbeke.be.