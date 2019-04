Pleintje aan Fresiastraat krijgt nieuw speeltoestel Nele Dooms

07 april 2019

12u18 1

Het speelpleintje in de Fresiastraat in Lebbeke krijgt een nieuw speeltoestel. Eigenlijk was het speeltoestel voor het pleintje in de Binnenstraat. Omdat er meer nood is aan een nieuw speeltoestel in de Fresiastraat, heeft het schepencollege beslist het nieuwe toestel daar te plaatsen. De huidige houten speeltoren in de Fresiastraat verkeert immers in heel slechte staat. Daardoor oogt het speeltuig niet meer uitnodigend en is ook de veiligheid niet helemaal te garanderen. De gemeente zal ook de rest van het pleintje laten aanpakken. Zo komt er nieuwe schors die dient als valdemping rond het speeltoestel. De zitbanken zullen waar nodig hersteld worden.