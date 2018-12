Playback in rusthuis Hof ter Veldeken Nele Dooms

11 december 2018

12u00 0

Ook in woonzorgcentrum Hof Ter Veldeken zal de Warmste Week van Studio Brussel niet onopgemerkt voorbij gaan. Personeel, medewerkers en bewoners slaan er de handen in elkaar voor een “Warmste Playbackshow”. Het personeel zal het beste van zichzelf geven om verschillende artiesten uit binnen- en buitenland tot leven te laten komen. Iedereen is welkom om te komen sponsoren, supporteren, doneren voor het goede doel en genieten. De playbackshow vindt plaats op vrijdag 14 december in de eetzaal van het woonzorgcentrum, aan de Flor Hofmanslaan in Lebbeke. De show start om 16 uur. De chefkok van de rusthuiskeuken zorgt voor hotdogs en minestrone soep. De opbrengst van de namiddag gaat naar het Netwerk Palliatieve Zorg. Iedereen is welkom.