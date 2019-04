Plantenmarkt op Grote Plaats Nele Dooms

09 april 2019

17u19 2

De gemeentelijke Milieudienst van Lebbeke organiseert op zondag 14 april een Plantenmarkt. Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden in het voorjaar. De Milieudienst werkt daarvoor samen met de Vrijwillige Compostmeesters van Lebbeke. “We bieden geïnteresseerden zo de kans om dicht bij huis nieuwe plantjes voor de tuin of andere tuinspullen aan te schaffen”, klinkt het. “Bezoekers kunnen ook info en tips over thuiscomposteren krijgen.” De plantenmarkt vindt plaats op Grote Plaats van Lebbeke. Bezoekers zijn er welkom van 8 tot 16 uur.