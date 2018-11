Plannen Patmoes lokken verontwaardigde reacties uit Omwonenden vrezen verkeersoverlast en overstromingen Nele Dooms

15 november 2018

12u33 2 Lebbeke De toekomstplannen voor de site Patmoes lokken verontwaardigde reacties uit bij de Lebbekenaren. Projectontwikkelaar Ipon wil er 160 woningen en een groot park realiseren. Omwonenden vrezen overstromingen en verkeersoverlast. Een infomarkt werd dan ook druk bezocht door ongeruste inwoners.

Het gemeentebestuur liet voor het gebied Patmoes, tussen de IJzerenweg, Klein Antwerpenstraat, Fabrieksstraat en P.F. De Naeyerstraat, een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Daardoor krijgt de site, waar vroeger onder andere de firma De Saedeleir gevestigd was, een herbestemming naar wonen, sociale woningbouw en groen. Het plan werd ondanks heel wat protest toch goedgekeurd.

Onrust

Daardoor kon de projectontwikkelaar nu de concrete plannen voor het gebied voorstellen. Ipon plant een nieuwe woonwijk met 160 woningen. De helft van de site wordt groengebied met een park van meer dan tienduizend vierkante meter. Dat zal een boomgaard, speelbos en stadstuintjes herbergen. Bij heel wat buurtbewoners vallen de plannen echter niet in de smaak.Zowel tijdens de infomarkt als op sociale media klinken verontruste reacties. “Mooie plannen met wervelende foto’s dat wel, maar de realiteit zal veel minder mooi zijn”, vrezen de buurtbewoners.

Ze vrezen onder andere verkeersoverlast met 160 extra woningen in de buurt van Heizijde. “Zoveel nieuwe huizen betekent extra verkeer. Iedereen die hier regelmatig rondrijdt, weet dat de verkeersafwikkeling nu al geen pretje is. Er hoeft niet veel te gebeuren om opstoppingen te krijgen in de smalle straatjes en aan de spoorwegovergangen. In het project is wel parking voorzien, maar dat lost de mobiliteitsproblemen niet op.”

Bovendien verwachten Lebbekenaren ook problemen met wateroverlast. “De site is een waterziek gebied. Er mag dan al een groot park aangelegd worden, feit blijft dat de helft verhard wordt voor huizen, zodat de wateroverlast alleen maar erger zal worden. We nodigen de ontwikkelaars uit om eens te komen kijken als het hard regent. Dan zullen ze met eigen ogen zien dat het gebied en de omliggende straten met wateroverlast kampen.”

Ipon liet een mobiliteitsstudie uitvoeren en die heeft uitgewezen dat het nieuwe project geen verkeersproblemen zal veroorzaken. “Ook aan de waterproblematiek is gedacht”, verzekert de projectontwikkelaar. “Alle nieuwe huizen zullen een waterput hebben en we gaan een groot waterbekken aanleggen.”

De argumenten van de projectontwikkelaar worden sceptisch onthaald. Veel buurtbewoners kondigen nu al aan dat ze bezwaar zullen indienen tegen de plannen. Dat kan nog tot 25 november bij het gemeentebestuur. Toch is er ook veel interesse voor het nieuwe woonproject. De infomarkt werd ook bezocht door geïnteresseerde kopers. Die zien in de plannen vooral een mogelijkheid voor aangenaam wonen. “Dit project speelt dan ook in op de sterke bevolkingsgroei in Lebbeke”, besluit Ipon. “De nieuwe wijk kan de woonnood van de komende tien jaar opvangen.”