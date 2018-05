Plannen Cruyveld verontrusten buurt BEWONERS ZIEN 150 WONINGEN IN WATERZIEK GEBIED NIET ZITTEN NELE DOOMS

14 mei 2018

02u30 0 Lebbeke Een nieuw plan voor de site Cruyveld zorgt voor onrust bij omwonenden. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorziet 150 woningen. "Waanzin in een waterziek gebied", klinkt het.

De site Cruyveld is het gebied tussen de Rossevaalstraat, de Heizijdestraat, de Langestraat en de spoorlijn. Het gebied moet een nieuwe bestemming krijgen. "Met de opmaak van een RUP willen we vooral voorkomen dat de hele zone volledig wordt volgebouwd met woningen van sociale bouwmaatschappijen", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "We weten dat dit een heel watergevoelig gebied is, dus zou het niet veel goeds betekenen als de hele site verhard wordt."





Het RUP dat momenteel voorligt voorziet nog altijd de bouw van zo'n 150 woningen. Daar kunnen buurtbewoners niet mee leven. Zij kwamen gisterenvoormiddag samen in de Heizijdestraat om zich te organiseren en bezwaren tegen het plan te formuleren. "We vinden het positief dat er een RUP wordt opgesteld om te voorkomen dat dit hele gebied word volgebouwd", klinkt het. "Maar 150 woningen is nog altijd van het goede te veel."





Watergevoeligheid

Vooral de watergevoeligheid van de site stemt omwonenden tot ongerustheid. "Cruyveld staat alom bekend als waterziek", zegt Jozef Pieters. "Momenteel is het een groenzone, die één tot drie meter dieper ligt dan de rest van de omgeving. Bij elke regenbui staat alles onder water. Als dit gebied ook nog eens verhard wordt, kan het water zeker niet meer weg en zullen huizen onder water staan. Lebbeke kent op diverse plaatsen regelmatig problemen met wateroverlast. Een project als dit zou het nog verergeren."





De buurt vreest bovendien ook voor meer verkeersoverlast. "150 extra woningen betekenen ook nog eens minstens zoveel extra auto's", zegt Pieters. "Die verkeerstoename kunnen Langestraat en Rossevaalstraat niet aan. Het zijn geen autostrades. En we mogen ons ook al aan extra verkeer van de nieuwe wijk Patmoes en de uitbreiding van het Heidepark verwachten. Dit garandeert een verkeersinfarct. En dat in tijden waar al zoveel commotie is rond luchtkwaliteit, verkeershinder en lawaai."





Alternatieve suggesties

De buurt heeft zelf alternatieve suggesties klaar. "We willen een minimum aan wonen en een maximum aan groen", klinkt het. "Lebbeke beschikt momenteel over slechts 9,5 procent aan groen tegenover een gemiddelde 20 procent in andere gemeenten. Cruyveld is ideaal om een groene long te creëren in onze gemeente. Er kan een speelbos komen voor plaatselijke jeugdbewegingen en kinderen uit de buurt. In het kader van het Natuurontwikkelingsplan kan dit een groene corridor voor insecten en diertjes zijn, opengesteld via meer trage wegen en fietspaden."





Een openbaar onderzoek rond het RUP Cruyveld loopt tot maandag 28 mei. Tot dan kunnen bewoners schriftelijk reacties, opmerkingen en bezwaren indienen bij het gemeentebestuur.