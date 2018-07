Pikkeling op Wiezeplein Nele Dooms

26 juli 2018

De Cultuurraad en het gemeentebestuur van Lebbeke werken ook dit jaar samen met VVV De Faluintjes uit Aalst voor de organisatie van de Pikkeling. Het oogstfeest doet ook elk jaar Lebbeke eens aan. Dat betekent optredens van folkloristische groepen uit Mexico, Montenegro, Mongolië en Kenia. De muzikanten en dansers brengen typische shows uit hun thuisland. De Pikkeling in Lebbeke vindt plaats op dinsdag 31 juli. Liefhebbers kunnen terecht op het Wiezeplein in Wieze, vanaf 19 uur. Bij slecht weer verhuist het gebeuren naar Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De toegang is gratis.