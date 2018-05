Peter Schockaert: "Via pa de microbe te pakken" 25 mei 2018

02u37 0

Peter Schockaert is al 26 jaar actief als vrachtwagenchauffeur en rijdt momenteel voor Transport Macharis in Dendermonde. "Ik heb de passie voor dit beroep van mijn vader, die ook trucker was, meegekregen", vertelt hij. "Tijdens schoolvakanties was ik er als de kippen bij om met hem mee te rijden. Zo kreeg ik de microbe me te pakken en ze heeft me niet meer losgelaten. Ik doe de job met hart en ziel. Het heeft me al op veel mooie plaatsen in Europa gebracht. Ik ben trucker voor het leven. Dat is ook te merken aan mijn vrachtwagen zelf. Ik rijd met een exemplaar voorzien van alle luxe. Het is mijn rijdende woning. Opvolging lijkt overigens ook verzekerd. Mijn zoon is altijd heel enthousiast en vraagt telkens wanneer hij mag meerijden. Dat doet me ontzettend veel plezier." Prioriteit voor Schockaert is veilig rijden. "Voor mezelf én de andere weggebruikers. Ik ben nog steeds ongevallenvrij en daar ben ik trots op. Ik school mezelf ook voortdurend bij door extra cursussen te volgen en hecht veel belang aan gezond eten, fit achter het stuur zitten en voldoende slaap." (DND