Paul Backaert wil veiligere verkeersomgeving voor Molenkapel 02u40 0 Foto Geert De Rycke Paul Backaert aan de Molenkapel. Lebbeke Paul Backaert, die de Molenkapel in Wieze restaureerde, houdt een pleidooi voor een veiligere verkeersomgeving rond het gebouw. Hij schreef daarvoor een brief naar het Lebbeekse schepencollege.

De Sint-Salvatorkapel, in de volksmond Molenkapel genoemd, werd rond 1600 gebouwd. In 1976 werd de kapel, op het kruispunt van de Bovenhoek met de Aalsterse-, Kapittel- en Kerkhofstraat, officieel beschermd als monument. Maar het gebouw verkrotte en het was Paul Backaert die in de jaren tachtig eigenhandig voor een grondige restauratie zorgde.





Sindsdien ligt het kapelletje hem nauw aan het hart. In die mate zelfs dat hij in mei vorig jaar niet meer kon aanzien dat de toestand van het gebouw alweer achteruit ging. Backaert trok aan de alarmbel en de gemeente zorgde daarop voor een opknapbeurt van het interieur en nieuwe binnenverlichting.





Kruispunt niet veilig

"Dat heeft me plezier gedaan", zegt Backaert. Maar voor de man is de kous daarmee niet af. Hij doet een oproep om ook de verkeerssituatie rond de kapel aan te pakken.





"Het kruispunt hier is niet veilig", zegt hij. "Chauffeurs razen hier voorbij en het voetpad is te smal. Wie de kapel wil bezoeken, dreigt van zijn sokken gereden te worden. De gevel van de kapel grenst bovendien direct tegen het wegdek, zodat auto's veel te dicht tegen het gebouwtje passeren." Backaert pleit voor extra verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Ook een zebrapad is volgens hem welkom. Hij stuurde daarvoor een brief naar het schepencollege.





Burgemeester François Saeys (Open Vld) bespreekt het probleem met de schepenen. "Een zebrapad op deze plaats aanleggen kan spijtig genoeg niet", zegt de burgemeester. "De politie adviseert daarvoor negatief, ook al omdat de zichtbaarheid op het zebrapad te beperkt zou zijn. We gaan binnenkort wel ter plaatse een kijkje nemen om te zien welke maatregelen wel mogelijk zijn." (DND)