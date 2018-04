Paul Backaert overleden 27 april 2018

02u39 0 Lebbeke Kunstenaar en restaurateur Paul Backaert uit Wieze is op 72-jarige leeftijd plotseling overleden. De man, met Aalsterse roots, woonde aan de Rooien in Wieze.

De beeldhouwer stond in Wieze en omstreken vooral gekend om de gedenkstenen voor graven die hij ontwierp en restaureerde. Maar hij was ook de bezieler van de restauratie van de Sint-Salvatorkapel, in de volksmond beter gekend als de Molenkapel. Die is eeuwenoud en staat op de het kruispunt van de Bovenhoek met de Aalsterse-, Kapittel- en Kerkhofstraat. Backaert stond onlangs nog op de barricade om te pleiten voor een nieuwe opknapbeurt van de kapel en een verkeersveiligere omgeving ervan. Ook in Aalst genoot Paul Backaert bekendheid. Hij stond er bekend als de "redder van de stadsreuzen" en was het uitgangsbord van De Stopnoillekes, de Aalsterse reuzenvereniging. (DND)