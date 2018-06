Pastoor Paul Steps viert 60 jaar priesterschap 05 juni 2018

Priester Paul Steps viert de 60ste verjaardag van zijn priesterwijding. De pastoor verzorgt nog wekelijks de misvieringen in de Seniorie en in de woon- en zorgcentra Minneveld en Huize Wispelaere in Lebbeke. In de weekendvieringen in de parochie luistert hij nog regelmatig de homilieën op en voor Wieze was zijn inzet op kerkmuzikaal vlak heel belangrijk. Hij hielp er het kerkkoor van Wieze verder uit te bouwen, was er dirigent en zorgde voor de begeleiding bij repetities gedurende vele jaren. Priester Paul Steps houdt ook van fotografie en poëzie. De zestigste verjaardag van zijn priesterwijding werd gevierd met een mis in de kerk van Lebbeke.





(DND)