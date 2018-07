Pasar op Smoystertocht Nele Dooms

Pasar lebbeke organiseert op zondag 22 juli voor de derde keer haar "Smoystertocht per velloo". Dat is een zomerse culinaire fietstocht door eigen regio. De deelnemers fietsen ongeveer 45 kilometer door onder andere Mazenzele en Merchtem en stoppen onderweg verschillende keren om te proeven van gerechten. Er staan stops voor een ontbijt, drankje, aperitief, middagmaal met stoofvlees en frietjes en dessert met koffie op het programma. Het vertrek voor de fietstocht is voorzien om 9.15 uur. De deelnemers verzamelen op de parking van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat 23 in Lebbeke. Deelnemen kost 44 euro voor leden, 47 euro voor niet-leden. Info: 0473/93.28.71 of via danny.defauw@telenet.be.