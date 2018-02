Pasar naar Kalleke Step 07 februari 2018

Pasar Lebbeke plant op vrijdag 9 februari een uitstap naar het poppentheater Kalleke Step van Dendermonde. Daar brengen de Pasar-leden een toost op het nieuwe jaar, gekoppeld aan een kennismaking met het Dendermondse Marionettentheater. Aanwezigen krijgen ook een toelichting over het jaarprogramma. Vervolgens kan iedereen genieten van de ludieke opvoering 'Dendermondse stoofpotje' door Kalleke Step. Afsluiten gebeurt met boterhammen met kopvlees en Vicarisbier. Het bezoek vindt plaats om 19 uur in het Kalleke Step Theater, Sint-Elooistraat 15 in Grembergen. Deelnemen kost 18 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info: 0496/88.13.24. (DND)