Pasar focust op gezondheid 17 februari 2018

Pasar Lebbeke organiseert op dinsdag 20 februari een informatieavond rond gezondheid. Thema is "De invloed van voeding op de geestelijke gezondheid". Een deskundige geeft uitleg om 14 uur voor iedereen die voortaan fit en opgewekt door het leven wil gaan. Voor alle aanwezigen is er ook koffie en cake. De voordracht begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De toegang bedraagt 3 euro in voorverkoop, 5 euro aan de kassa. Info: www.pasar.be/lebbeke. (DND)