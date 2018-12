Pasar doet proeven in het donker Nele Dooms

04 december 2018

15u33 0 Lebbeke Pasar Lebbeke trekt op zaterdag 8 december op stap in Opdorp. Onder het motto ‘Proeven in het donker’ trekken de deelnemers langs de nieuwe wandelroute, het Keisdrupperspad.

Dat is vernoemd naar de bijnaam van de Opdorpenaren, Keisdruppers, omdat ze in de negentiende eeuw platte kaas maakten. De wandeling is een kleine vijf kilometer lang en loopt zowel over landelijke, verharde wegen als over onverharde paden. Onderweg staan verschillende drankjes en hapjes klaar om te proeven. De tocht start aan het gemeentehuis van Opdorp en combineert het landelijke karakter van natuurgebied Diepmeren met bezienswaardigheden zoals het standbeeld van de Keisdrupper, de gerestaureerde historische ijskelder uit 1881, het kasteel van Opdorp en de stenen molen. Afsluiten gebeurt met een lekkere Gentse waterzooi in zaal Drytoren, aan de Dries. De wandeling begint om 17 uur. Deelnemen kost 35 euro voor leden, 38 euro voor niet leden. Info: annicq.saeys@skynet.be.