Parkeerverbod in Baasrodestraat 16 juli 2018

02u23 0 Lebbeke Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Baasrodestraat in Lebbeke, op zaterdag 21 juli. Aanleiding is de Grote Prijs van Landuyt.

De wielerwedstrijd vindt plaats tussen 15 en 18 uur. De renners rijden door de Baasrodestraat en de Duivenkeetstraat om vervolgens Lebbeke te verlaten en Sint-Gillis binnen te rijden via de Eksterstraat, Olieslagerstraat, Torrestraat en Volaardestraat en zo weer naar de Baasrodestraat. Het parkeerverbod geldt vanaf 13 uur in de Baasrodestraat, tussen Volaardestraat en het station van Lebbeke en de volledige Duivenkeetstraat.





Tussen 14 en 18 uur geldt ook eenrichtingsverkeer in de Duivenkeetstraat, vanaf het kruispunt met Baasrodestraat, in de Haagstraat en in de Baasrodestraat, tussen Volaardestraat en Grote Snijdersstraat. (DND)