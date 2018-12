Parkeerverbod en eenrichtingsverkeer door Kamping Kerstmis Nele Dooms

11 december 2018

Naar aanleiding van het evenement “Kamping Kerstmis” dat dit weekend in de Oktoberhallen van Wieze plaatsvindt, neemt het Lebbeekse gemeentebestuur een aantal verkeersmaatregelen. Zo wordt er op zaterdag 15 december eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Schrovestraat, de Kapittelstraat en de Kerkhofstraat. Er zal ook een parkeerverbod gelden in de Schrovestraat, op het plein rechtover de inrit van de parking van de Oktoberhallen. In de Kapittelstraat mag er niet geparkeerd worden langs de kant van de Oktoberhallen. En in de Kerkhofstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd langs de overzijde van het kerkhof.