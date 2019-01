Parkeerverbod door bouwkraan Nele Dooms

06 januari 2019

10u18 0

In de Lange Minnestraat in Lebbek wordt de komende maanden verkeershinder verwacht. Op maandag 7 januari wordt er een bouwkraan in de straat opgesteld. Die zal blijven staat tot begin juli, ter hoogte van huisnummer 45 tussen de Binnenstraat en de Brusselsesteenweg. Het verkeer zal daardoor langs een versmalde doorgang moeten passeren. Daarom wordt er aan de overzijde van de Lange Minnestraat gedurende deze periode een parkeerverbod ingevoerd.